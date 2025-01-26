شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات المجانية سلاح الزمالك لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش نادى الزمالك فترة فى غاية الصعوبة بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها النادى، وتأتى الأزمة بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتى يرغب خلالها مسئولو النادى فى تدعيم الفريق بالصفقات المطلوبة، بالإضافة إلى تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وأصبح من حقهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجاري، بالإضافة إلى ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وبالنظر لملف الصفقات، استقر مسئولو الزمالك على الاهتمام أكثر باللاعبين الذين لن يكلفوا خزينة النادى مبالغ كبيرة، لعدم زيادة الأزمة المادية الطاحنة التى يمر بها النادى.

الزمالك يبحث الفترة الحالية عن الصفقات المجانية، أو التى سيتم إبرامها على الأجل البعيد، وشهدت الساعات الماضية عرض التونسى إلياس الجلاصى لاعب المصرى السابق على الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس لتحديد موقفه من التعاقد مع اللاعب فى ظل كونه لاعب حر بعد الرحيل عن أهلى بنى غازى الليبى.

كما اقترب الزمالك من حسم صفقة مهند بكرى مدافع مصر المقاصة، بعدما أكد حسنى فتحى مدير الكرة بالمقاصة إن الزمالك انهى 80% من المفاوضات لضم اللاعب، كما دخل الزمالك فى مفاوضات مع هادى رياض مدافع بتروجت.