شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة بيراميدز الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، فى السابعة مساء اليوم الأحد، صوب استاد القاهرة الدولى؛ لمتابعة اللقاء المرتقب الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة .

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 145 مباراة، فاز فى 100 لقاء وتعادل فى 28 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 267 هدفا وتلقت شباكهم 88، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.



أرقام كولر مع الأهلى

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.