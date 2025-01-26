شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الأبيض أمام كاب فيردى فى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يرتدى منتخب مصر لكرة اليد الزى الأبيض فى مواجهة كاب فيردى فى السابعة مساء اليوم الأحد، فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ويطمح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور لتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

وتتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الآن، وبعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، وأيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثانى مواجهاتها بالدور الرئيسى برصيد 4 نقاط.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي