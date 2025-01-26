شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب 2009 فى بطولة بولندا الودية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 02:15 م

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في بطولة بولندا الودية أبريل المقبل، بمشاركة أربعة منتخبات، هى مصر وبولندا، بالإضافة إلى منتخب من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية.

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم دعوة لمشاركة المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2009 فى دورة ودية دولية ببولندا، خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل المقبل.



ووافق علاء نبيل على تلبية الدعوة بعد استطلاع رأى حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب، وأحالها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة فيها.

وجاءت موافقة اتحاد الكرة المقرر إعلانها بشكل رسمي في الاجتماع المقبل، بسبب وجود ارتباطات في هذه الفترة لمنتخبات مصر للشباب والناشئين حيث سيكون منتخب 2008 مشاركا في نفس التوقيت ببطولة أمم إفريقيا، فيما سيكون منتخب 2005 يستعد لنهائيات البطولة القارية.