شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مسئولى الأهلي وبتروجت لحسم صفقة أحمد رضا وموعد الإعلان الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع مسئولي بتروجت لضم أحمد رضا لاعب الوسط، خلال الجلسة التي جمعتهما منذ قليل، ليكون اللاعب ثالث صفقات الأهلي فى الميركاتو الشتوية يعد التعاقد مع مصطفى العش والسلوفيني جراديشار.

واجتمع مسئولو الأهلي مع مسئولي بتروجت فى مقر شركة الفريق البترولى ظهر اليوم، الأحد، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب، وتم استدعاء أحمد رضا ووكيله للاتفاق معه على كل التفاصيل الخاصة براتبه مع القلعة الحمراء والحصول على توقيعه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ضم اللاعب من قبل النادي الأهلي خلال ساعات قليلة، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء بشكل رسمي كافة التفاصيل.