شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحى "العفيجى" بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتحظي المباراة بأهمية خاصة للفريقين فى ظل صراع شرس على صدارة الدوري.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.



ماذا قدم رمضان صبحى بقميص بيراميدز أمام الأهلى

وستكون مباراة الليلة رقم 10، الذي يشارك فيها رمضان صبحي مع فريق بيراميدز أمام الأهلي، منذ انتقاله إلى الفريق في سبتمبر 2020 قادماً من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وخاض رمضان صبحي 9 مباريات أمام الأهلي من قبل، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وتمكن فريق بيراميدز في وجود رمضان صبحي خلال الـ 9 مباريات، من تحقيق الفوز في لقاء، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الهزيمة في 6 مباريات.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 140 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 28 هدف أخر، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان 1.80 مليون يورو.

بينما شارك رمضان مع الاهلى في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 21.