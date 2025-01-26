شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو لـ"الخليج 365": اللاعب ملتزم بباقي عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى سيد، والد أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك ، أن مصير اللاعب في يد مجلس إدارة النادى، إلا أنه يتوجب على الزمالك حسم قرار مصير اللاعب مع الفريق خلال هذه الأيام.

وقال والد زيزو، فى تصريحات لليوم السابع، إن ابنه مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم، والقيد الأفريقي سيغلق بعد 5 أيام، وبالتالي على مجلس الزمالك حسم مصيره قائلا، "الزمالك لازم يحسم قراره اليومين دول لأن القيد الأفريقى هيقفل بعد 5 أيام".

وأضاف والد اللاعب، أن زيزو ملتزم بعقده، وحال رغبة الزمالك التجديد عليهم إبلاغ اللاعب بذلك، وحال عدم رغبتهم فى التجديد عليهم إخطاره أيضا بذلك.

وتشهد الأيام المقبلة تدخل من بعض رجال الأعمال ومحبى نادى الزمالك في ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول، مع القلعة البيضاء، لحسم بقائه مع الفريق وتجديد تعاقده، بعدما تعثر الأمر في الأيام الماضية على خلفية الخلاف الذى حدث بين والد اللاعب ومسئولى النادى.

وكشف مصدر مطلع، أن هناك 3 رجال أعمال من محبى القلعة البيضاء قرروا التدخل بشكل مباشر وتقديم الدعم اللازم من أجل ترضية نجم الفريق أحمد زيزو، والحفاظ على استمراره وعدم الرحيل بنهاية الموسم.