شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرهن قرار الإفراج عن مستحقات اللاعبين بالفوز على زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رفض مجلس إدارة نادي سموحة ، برئاسة فرج عامر، الإفراج عن مستحقات اللاعبين المجمدة بعد الهزيمة من الإسماعيلي بالدوري الثلاثاء الماضي، لكنه وعد بصرفها حال الفوز على زد فى المباراة التي تجمعهما الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي سموحة قرر وقف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين، لحين تحسن النتائج والأداء وعودة الفريق لمكانته الطبيعية ضمن الخمس الأولى الكبار فى ترتيب جدول الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويشعر الجهاز الفني لفريق سموحة بالقلق، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 فى الترتيب، وهو أمر يثير عدم الاطمئنان لاسيما أن النسخة الحالية من الدورى استثنائية وأى 3 نقاط فى المباراة تدفع الفريق إلى 4 مراكز وربما 5 مراكز والعكس ايضاً صحيح.

ويخوض سموحة 3 مواجهات مهمة وقوية خلال يناير وفبراير ببطولة الدورى الممتاز حيث يواجه نادى زد يوم الثلاثاء 28 يناير الجارى ثم سيراميكا يوم 2 فبراير المقبل، ثم بيراميدز يوم الجمعة 7 فبراير.