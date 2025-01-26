الامارات | حكيم زياش يعوض تاعرابت في فريق النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام تركية أن اللاعب المغربي حكيم زياش في طريقه لإنهاء مسيرة 21 عاماً في الدوريات الأوروبية، بعدما تلقى عرضاً للعب في دوري أدنوك للمحترفين.

قالت صحيفة «سبور ترك» إن نادي النصر دخل في مفاوضات مع الدولي المغربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت إلى أن حكيم زياش حصل على موافقة نادي غلطة سراي للتفاوض مع «العميد» تمهيداً للاستغناء عن خدماته، خصوصاً أنه خارج حسابات النادي التركي.

وذكرت: «ما يُشجع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على خوض هذه الخطوة، هو وجود المدرب الهولندي ألفريد شرودر على رأس الجهاز الفني لنادي النصر، حيث سبق له تدريب اللاعب المغربي في فريقي تفينتي أنشخيدة وأياكس أمستردام في الدوري الهولندي».

ولفتت الصحيفة إلى أن حكيم زياش لن يجد صعوبة في الرحيل عن غلطة سراي، مبينة أن الأقرب للتنفيذ هو فسخ عقده مع النادي التركي بالتراضي، ليصبح الباب مفتوحاً لانتقاله إلى ناديه الجديد.

في المقابل يسعى نادي النصر للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بعدما أعلن عن فسخ عقد اللاعب المغربي عادل تاعرابت بالتراضي.

ويعد حكيم زياش من أبرز اللاعبين العرب في السنوات العشر الماضية في الدوريات الأوروبية، حيث برز اسمه إلى جانب النجمين محمد صلاح ورياض محرز، عندما انضم الدولي المغربي إلى تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي لعب فيه الهداف المصري مع ليفربول، والنجم الجزائري مع مانشستر سيتي.