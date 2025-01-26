شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لـ كرة اليد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام كاب فيردى مساء اليوم الأحد، فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وكاب فيردى

حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، وتُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

ويسعى منتخب اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، لتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

تتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الآن وبعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ومن بعدها أيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثانى مواجهاتها بالدور الرئيسى برصيد 4 نقاط .

ومن المقرر أن تشهد مجموعة الفراعنة اليوم مواجهتين أيضا بين أيسلندا مع الأرجنتين فى الرابعة والنصف عصرا، وكرواتيا مع سلوفينيا فى التاسعة والنصف مساء.

ويعقد باستور جلسات دورية مع اللاعبين فى حضور خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس البعثة فى كرواتيا و عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد من أجل تصحيح الأوضاع فى مواجهة اليوم و استعادة روح الدور الأول ألذى حقق فيه الفراعنة العلامة الكاملة.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.