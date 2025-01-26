شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

21 مباراة سابقة جمعت الأهلى وبيراميدز، بواقع 16 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بكأس السوبر المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 لقاء، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 27 هدفاً وسجل بيراميدز 17 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.



21 مباراة جمعت الأهلى مع بيراميدز

ويعد لقاء الليلة هو السابع عشر بين الفريقين فى تاريخ مسابقة الدوري المصري، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى بين الفريقين يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1-0، أحرز للأهلي وسام أبو علي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثمانية مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية ووسام أبو على برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.