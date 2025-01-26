شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يشارك فى سحب قرعة أمم أفريقيا بالمغرب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق سيشارك غداً فى سحب قرعة أمم أفريقيا بالمغرب، والذي يستضيف تلك النسخة لأول مرة منذ عام 1988.

وسيتم خلال القرعة تقسيم المنتخبات المتأهلة، وعددها 24 منتخبا، إلى 6 مجموعات يتأهل منها أول وثان، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولي والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.



كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا واوغندا عن المجموعة الحادية عشر والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشر.



ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل ، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.



تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و 2023 ، ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 ، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004 .