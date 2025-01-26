شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صراع القمة والقاع بالدوري والأقوى والهدافين قبل افتتاح الجولة الـ10 والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة 4 مواجهات، تجمع الأهلى مع بيراميدز، والاتحاد السكندري والإسماعيلى، وطلائع الجيش مع فاركو، وغزل المحلة مع سيراميكا.

وانتهت مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، والتي شهدت تغييرات سواء في صراع القمة أو القاع، وكان الحدث الأبرز احتلال بيراميدز صدارة الدوري للمرة الأولى، بعد الفوز على زد، والوصول للنقطة 20، واستفاد السماوي من تعادل الأهلي مع فاركو وخسارة الزمالك من مودرن سبورت.

وبخصوص الأقوى هجوميا، حافظ الزمالك على وضعه كأقوى هجوم برصيد 17 هدفا، يليه بيراميدز 15 هدفا، والأهلي ثالثا 14 هدفا.

أما الأقوى دفاعيا فلا يزال الأهلي وزد فى الصدارة واهتزت شباكهما 4 مرات، يليهما بيراميدز وسكنت شباكه 5 أهداف.

وفي سباق الهدافين ، حافظ ناصر منسي على الصدارة برصيد 5 أهداف، ثم إمام عاشور 4 أهداف، ومعه كل من محمد علي بن حمودة مهاجم المحلة ومحمود زلاكة جناح سيراميكا وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز بنفس الرصيد.