شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى جراحة الرباط الصليبى لحمزة المثلوثى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على إجراء جراحة الرباط الصليبى لحمزة المثلوثى لاعب الفريق الأول في ألمانيا، بعد تأكد إصابته، خلال مباراة فريقه الماضية امام مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدورى.

ويعكف مسئولو الزمالك، فى الوقت الراهن، على إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب للخضوع للجراحة، والمرافقين معه خلال الرحلة العلاجية، ومن المقرر أن يتحدد موعد سفر المثلوثى فور الانتهاء من الإجراءات والأوراق الخاصة بالسفر.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

