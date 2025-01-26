شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، استعداداً لمباراته غداً أمام الجونة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى، والتي تقام فى الرابعة عصرا، باستاد القاهرة.

ويأتي خوض التدريبات اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من التدريبات أمس بفرمان من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، حيث خاض تدريباته الجمعة، في اليوم التالى لمواجهة مودرن سبورت، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد بالجولة التاسعة من بطولة الدورى.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على إجراء جراحة الرباط الصليبى لحمزة المثلوثى لاعب الفريق الأول في ألمانيا، بعد تأكد إصابته، خلال مباراة فريقه الماضية امام مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدورى.

ويعكف مسئولو الزمالك، فى الوقت الراهن، على إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب للخضوع للجراحة، والمرافقين معه خلال الرحلة العلاجية، ومن المقرر أن يتحدد موعد سفر المثلوثى فور الانتهاء من الإجراءات والأوراق الخاصة بالسفر.