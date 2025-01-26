شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف الصفقات الجديدة فى الأهلى، أمثال نجيك جراديشار ومصطفى العش، من المشاركة أمام بيراميدز فى مواجهة الجولة العاشرة بالدورى الليلة.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون تايم سبورتس أف إم، إن الجهاز الفنى يفكر فى الدفع بالثنائى خاصة فى خط الهجوم الذى يحتاج المحترف الجديد فى ظل عدم وجود مهاجمين بعد رحيل بيرسى تاو وكهربا.

وأشار شوبير إلى أن مصطفى العش أيضاً فكرة مشاركته أسهل فى ظل علمه بـ الدورى المصرى، وعلى دراية كاملة بفريق الأهلى وجميع اللاعبين زملاؤه فى الملعب.

مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب، ونجح الاهلى في الفوز على بيراميدز ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى بنتيجة 3-2 و 1-0، كذلك، لم يحدث أي تعادل في آخر 7 مباريات بين الأهلي وبيراميدز، حيث فاز الأول 5 مرات والثاني مرتين.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.