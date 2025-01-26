شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستكشف إنبي من بوابة الطلائع قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق إنبي في الدوري، وآخرها مواجهة طلائع الجيش، والتي انتهت بهزيمة الفريق البترولي بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولي قبل مواجهة الغد التي تجمعهما بالدوري.

ويختتم فريق المصري استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة إنبي في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الاثنين، باستاد السويس الجديد، حيث يبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

ويعود محمود جاد حارس مرمى المصري، لحماية عرين الفريق البورسعيدي في الجولة العاشرة أمام إنبي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها وحرمته من المشاركة في اللقاء الماضي، بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة فاركو التي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.