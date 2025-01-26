شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب استعارة أحمد رضا وبتروجت يتمسك بالبيع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الأهلي فى مفاوضات قوية مع إدارة بتروجت لضم أحمد رضا لاعب الوسط، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم خط الوسط والدفاع في الوقت الحالي.

ويخوض الأهلي حالياً مفاوضات متقدمة مع بتروجت لضم صاحب الـ25 عاما لتدعيم خط الوسط والدفاع، ويجيد أحمد رضا اللعب في المركزين، حيث إنه كان يلعب مدافعا فى ناشئى الزمالك قبل انتقاله إلى بتروجت بشكل نهائي.

ويتمسك مسئولو الأهلى بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، فى الوقت الذي يتمسك مسئولو بتروجت ببيع اللاعب بشكل نهائي، خاصة فى ظل تلقيهم عروضاً من سيراميكا والمصري تخطت العشرين مليون جنيه.