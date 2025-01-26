شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل على تنظيم 3 بطولات عربية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

عُقد اليوم، الأحد، الاجتماع السادس والعشرين للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكرة الطائرة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش البطولة العربية المقامة حاليًا بقطر.

وترأس الاجتماع الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي، بحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة التقارير الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالبطولات التي أُقيمت العام الماضي، إلى جانب استعراض خطة العمل المستقبلية للاتحاد.

وتم الإعلان عن استحداث بطولة جديدة تُسمى "بطولة الصفوة"، التي ستجمع أقوى سبعة فرق من البطولة الأخيرة للمنتخبات، بالإضافة إلى البلد المنظم، على أن تُقام النسخة الأولى منها في مصر خلال العام الجاري 2025.

كما تم الاتفاق على إدراج البطولات العربية للمنتخبات ضمن التصنيف العالمي بالتنسيق مع الاتحادات الدولية والآسيوي والقارية.

وفي إطار خطة توزيع البطولات، تم الاتفاق على استضافة مصر لبطولة الكبار "الصفوة" للرجال، بجانب استضافة مصر لبطولة الكرة الشاطئية خلال صيف 2026، بالإضافة لتنظيم مصر لبطولة السيدات للمنتخبات عام 2027.

كما ستشهد البحرين انعقاد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي فى مايو المقبل، حيث ستُجرى انتخابات الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة أن "الاجتماع كان مثمرًا للغاية وشهد خطوات هامة لتطوير الكرة الطائرة العربية".

وأضاف، "إدراج البطولات العربية ضمن التصنيف العالمي يمثل نقلة نوعية ستعزز من مكانة اللعبة إقليميًا ودوليًا، ونتطلع لتنظيم البطولات المقبلة بمستوى احترافي يعكس تطور اللعبة في الوطن العربي".