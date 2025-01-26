شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج منتخب اليد اليوم قبل مواجهة كاب فيردى فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مهمة أمام كاب فيردى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

وتضمن برنامج منتخب اليد اليوم تناول الإفطار فى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، ومحاضرة فيديو فى الواحدة ظهرا، قبل تناول الغداء فى الثانية، على أن يتحرك المنتخب فى الخامسة إلى الربع إلى صالة مباراة كاب فيردى .

ويسعى منتخب اليد، بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور، لتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى .

تتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الأن و بعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف و من بعدها أيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثان مواجهاتها بالدور الرئيسى برصيد 4 نقاط .

ومن المقرر أن تشهد مجموعة الفراعنة اليوم مواجهتين ايضا بين أيسلندا مع الأرجنتين فى الرابعة و النصف عصرا ، و كرواتيا مع سلوفينيا فى التاسعة و النصف مساءا

ويعقد باستور جلسات دورية مع اللاعبين فى حضور خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد و رئيس البعثة فى كرواتيا و عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد من أجل تصحيح الأوضاع فى مواجهة اليوم و استعادة روح الدور الأول ألذى حقق فيه الفراعنة العلامة الكاملة .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.