شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحسم مصير ضم مهند بكرى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، رد السويسرى كريستيان جروس على صفقة ضم مهند بكرى، لاعب فريق المقاصة، لحسم مصير اللاعب بخصوص الانضمام للفريق من عدمه.

وتلقى مهند بكري عرضاً للانضمام لصفوف الزمالك عن طريق وكلاء اللاعبين، وبالفعل وافق مسئولو المقاصة على رحيل اللاعب للزمالك، خاصة أن إدارة المقاصة لن تقف في طريق اللاعب بما يصب فى مصلحته ومصلحة النادى الفيومى.

ومن المنتظر أن يبدى جروس رأيه فى صفقة ضم مهند بكرى من المقاصة، وحال موافقته على ضم اللاعب سيتم إنهاء إجراءات ضمه رسميا بين الناديين، وحال رفض اللاعب سيتم غلق المفاوضات والبحث عن صفقات أخرى وفقا لحاجة الفريق بما يطلبه المدير الفني.

كان حسنى فتحى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أكد خلال الساعات الماضية أن هناك مفاوضات جارية فى الوقت الحالى مع نادى الزمالك، بشأن ضم الأبيض للمدافع مهند بكرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف حسنى فتحى أن الزمالك وصل لما يقرب من 80% من المفاوضات مع المقاصة لضم مهند بكرى، لافتًا إلى أن اللاعب سيكون إضافة قوية لدفاع الأبيض، وسيكون بمثابة "ونش" جديد.