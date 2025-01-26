شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لانتزاع صدارة الدوري من بيراميدز والزمالك لرد اعتباره أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" اليوم، الأحد، وتشهد هذه الجولة بعض المباريات القوية، أبرزها مواجهة الأهلى وبيراميدز على صدارة البطولة.

صراع الصدارة بين الأهلى وبيراميدز

تشهد مواجهة الأهلى وبيراميدز ، التي تقام اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى في السابعة مساءً، منافسة شرسة حيث يسعى كلا الفريقين لحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز الصدارة للفريق السماوى وللعودة إلى المقدمة للفريق الأحمر بسبب فارق النقطة الوحيدة.

يتواجد فريق بيراميدز فى الصدارة برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الأهلى بالمركز الثانى برصيد 19 نقطة.

الزمالك يسعى لرد اعتباره أمام الجونة

ويسعى فريق فريق الزمالك لرد الاعتبار خلال مواجهة الجونة المقبلة، المقرر لها غدا الاثنين، بعد الهزيمة أمام مودرن سبورت الجولة الماضية واستمرار الفريق فى المنافسة على تصدر جدول ترتيب المسابقة.

منافسة شرسة على مراكز الهبوط

تشهد المراكز الـ10 الأخيرة فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" منافسة شرسة بين بعض الأندية وتقارب النقاط بينها، وهى الإسماعيلى وفاركو وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ومودرن سبورت وحرس الحدود والجونة وغزل المحلة وسموحة وإنبى.

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"

جدول ترتيب الدورى المصرى



