شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود لتدريبات الزمالك تدريجياً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 12:45 م

اقترب ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكرة القدم نادى الزمالك من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي يعانى منها في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخوض ناصر ماهر تدريبات بدنية خفيفة اليوم، حيث يفضل الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل تدريجى تجنبا لتكرار الإصابة.

وتأكد غياب ناصر ماهر عن الزمالك أمام الجونة في المباراة المقبلة بالجولة العاشرة من بطولة الدورى المقرر لها غد الأثنين.

وأصيب ناصر ماهر أمام المصرى في الجولة الثالثة لبطولة الدوري يوم 23 نوفمبر الماضي، ليغيب خلال تلك الفترة قبل الإصابة مجددا أمام سيراميكا بعد المشاركة 13 دقيقة فقط.