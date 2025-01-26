شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي وبيراميدز في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ويمتلك فريق الأهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدفا وتلقت 4 أهداف، فيما يمتلك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.



أرقام الأهلى وبيراميدز في الدوري

وتعادل الأهلى مع فاركو بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما فاز بيراميدز على زد إف سى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.