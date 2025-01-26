شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة بين الأهلي وبتروجت لإنهاء صفقة أحمد رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الأهلي، جلسة حاسمة خلال الساعات المقبلة مع مسئولي بتروجت لإنهاء ضم أحمد رضا لاعب الوسط، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم خط الوسط والدفاع في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي المفاوضات مع بتروجت لضم صاحب الـ25 عاما لتدعيم خط الوسط والدفاع، حيث إن أحمد رضا يجيد اللعب في المركزين، حيث إنه كان يلعب مدافعا في ناشئين الزمالك قبل انتقاله إلى بتروجت بشكل نهائي.

ويتمسك مسئولو الأهلى بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، فى الوقت الذي يتمسك مسئولو بتروجت ببيع اللاعب بشكل نهائي خاصة في ظل تلقيهم عروض من سيراميكا والمصري تخطت العشرين مليون جنيه.