شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع مهند بكرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس اقتراب نادى الزمالك من حسم صفقة مهند بكرى لاعب مصر المقاصة الشاب فى فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير، فى تصريح لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورتس إف إم، "إن مصر المقاصة رحب تماماً بالموافقة على رحيل اللاعب لصفوف نادى الزمالك، مشيرا إلى أنه لاعب واعد فى خط الدفاع، ومن مواليد 2002 وسيضيف الكثير للفريق الأبيض".

مهند بكرى من أبناء الفريق الفيومى، ويبلغ من العمر 23 عامًا، حيث إنه من مواليد عام 2002، واقترب بشدة من ارتداء قميص الزمالك.

وكان حمزة المثلوثى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليبدأ سريعًا مسئولى الزمالك فى البحث عن مدافع لتدعيم الفريق قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الإثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.