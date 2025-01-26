شكرا لقرائتكم خبر عن هادي رياض مدافع بتروجت يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع إدارة بتروجت من أجل ضم هادي رياض مدافع الفريق البترولى، خلال الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم خط الدفاع.

وتحدث مسئولو نادي الزمالك مع إدارة بتروجت لمعرفة طلبات مسئوليه للتخلي عن اللاعب، وعقد صفقة تبادلية تضم محمد عاطف ومهاب ياسر الذي طلبهما نادي بتروجت خلال هذه الفترة.

في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات جادة من أجل ضم الثنائي أحمد رضا وهادي رياض في الانتقالات الشتوية الحالية، وإن كان الأهلي يعمل حاليا على إنهاء صفقة أحمد رضا أولا ثم هادي رياض.

ويدرس مسئولو نادى بتروجت العرضين لاتخاذ القرار المناسب، خاصة أن الفريق يبحث تدعيم صفوفه بلاعبين من القطبين لتعويض رحيل الثنائى في هذه الفترة، حيث يرتبط الفريق بمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة ويأمل في تجميع النقاط خلالها من أجل إنهاء الدور الأول في فرق المقدمة التى ستنافس على اللقب، والابتعاد عن المنافسة على الهبوط.