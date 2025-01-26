شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي للكاف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 10:45 ص

يشارك هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، فى اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقام فى مدينة الرباط بالمغرب.

ويعد أبو ريدة أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، ويشارك فى الاجتماعات المنعقدة اليوم لاتخاذ عدد من القرارات الهامة لكرة القدم الأفريقية.

كما يحضر أبو ريدة غداً مراسم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب في ديسمبر ويناير المقبلين بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل إلى نهائياتها.

ويحضر مراسم القرعة أيضاً حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وابراهيم حسن مدير المنتخب اللذان يغادران القاهرة غداً.

وتستقبل العاصمة الرباط، عدد من الشخصيات الرياضية البارزة والمسؤولين بالاتحادات الكروية، بالإضافة إلى مدربي المنتخبات الـ24 المشاركين في النسخة 35 لنهائيات كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، وأساطير الساحرة المستديرة بالقارة السمراء.