شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر كولر تجربة جوارديولا مع مرموش ويدفع بـ جراديشار والعش أمام بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز ضم الثنائي الجدد السلوفيني نيجك جراديشار ومصطفى العش بعد أقل من 24 ساعة على انتقالهما إلى قلعة الجزيرة، وعقب مشاركتهما فى مران وحيد مع الفريق الأحمر، ليكونا ضمن 22 لاعباً اختارهما مارسيل كولر المدير الفني لخوض مباراة اليوم الحاسمة في مسابقة الدوري.

فكرة قدوم اللاعبين من الدار إلى النار، كما يقول المثل الشعي، ليست جديدة، فقبل أقل من 24 ساعة طبقها أهم المدربين في كرة القدم وهو الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي ومع لاعب مصري، بعدما قرر ضم نجم الفراعنة عمر مرموش ومعه الأوزبكي خوسانوف إلى قائمة مباراة تشيلسي بعد 24 ساعة من التعاقد معهما واكتفائهما بخوض مران وحيد رفقة السيتي، وهي المباراة التي فازت فيها كتيبة بيب بنتيجة 3 / 1.

المفارقة أن جوارديولا دفع بالثنائي مرموش وخوسانوف، وهما الصفقتان اللتان أبرمهما النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فى التشكيل الأساسي للسيتي أمام البلوز، قبل أن يستبدل المدافع الأوزبكي بين الشوطين، فيما قام بتغيير مرموش فى الدقيقة 74 من عمر المباراة، قبل أن يمتدحه بعد نهاية المباراة ويثنى على انطلاقته الأولى بقميص السيتيزن، ولم يؤد الفكرة التي تؤمن بأن اللاعبين الجدد فى حاجة للوقت من أجل الانسجام والانخراط مع باقي المجموعة، وانتصر لفكرة أن اللاعب القادر على صناعة الفارق ليس بحاجة إلى انسجام.

كولر فى مأزق حقيقي قبل مباراة بيراميدز، ومع أهمية وصعوبة المباراة قد يكون الاستعانة بالثنائي جراديشار والعش أمر حتمي وليس رفاهية فنية، لاسيما مع عدم وجود مهاجم صريح في قائمة الأهلي المختارة بخلاف الناشئ صاحب الـ17 عاما حمزة عبد الكريم، وعدم قناعته بتوظيف كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر والاعتماد عليه في مركز الجناح، مع الاعتماد على عمر كمال لحل أزمة الجبهة اليسرى في غياب يحيى عطية الله ومن قبله علي معلول، فيما قد يلجأ للاستعانة بالعش في مركز الجبهة اليسرى لأنه يجيد اللعب في هذا المركز بجانب قلب الدفاع لأنه يلعب بقدمه اليسرى.

كما قد يستعين كولر بالعش في مركز قلب الدفاع لتحسين أداء الخط الخلفي والذي يقدم مستويات غير مرضية في المباريات الأخيرة، وظهور عدة أخطاء كبدت الفريق الأحمر فقدان نقاط في مسابقة الدوري والخسارة في آخر مباراة بـ دوري أبطال إفريقيا أمام أولاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وقد يجد نفسه أمام خيار الاستعانة بالعش لحل أزمة مشاكل الدفاع في ظل تراجع مستوى الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، اللذين ارتكبا أكثر من خطأ دفاعي في المباريات الأخيرة.

وهناك احتمال آخر وهو أنه كولر قد يدخر الثنائي جراديشار والعش على الدكة ويدفع بهما وقت اللزوم، وفقا لمجريات المباراة في ظل عدم انسجامها مع الفريق أو التعود على أجواء ورتم الفريق وهي النظرية التي يؤمن بها كولر كثيرا، حيث يرفض فكرة الدفع باللاعبين، إلا بعد الوصول إلى نسق معين من التفاهم والانسجام مع باقي اللاعبين والتعود على فلسفته وتطبيق أفكاره، ولكن الضرورات قد تبيح المحظورا والغيابات الكثيرة قد تجبره على تغيير مفاهيمه الفنية، ويضطر للدفع بهما من بداية المباراة أمام بيراميدز اليوم، هذا ما سيظهر بعد الإعلان عن تشكيل المباراة والكشف عن قائمة الاحتياطي في تلك المواجهة.