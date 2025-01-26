شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أفريقي.. غزل المحلة يعلن عن صفقة جديدة بعد مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي غزل المحلة للإعلان عن صفقة جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى السابعة مساءً باستاد غزل المحلة.

وكان غزل المحلة خسر الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف نظيف، في مباراة الأسبوع التاسع من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف، واستقبلت شباكهم 14.

نجح مسئولو غزل المحلة فى حسم 3 صفقات شتوية، حتى الآن، لدعم صفوف الفريق خلال فترة القيد الشتوي الجارية، حيث تعاقد الفريق المحلاوي مع كل من، موسى فراوي مدافع البنك الأهلي ولاعب المنتخب الفلسطيني، وعبد الرحمن جبنة لاعب خط وسط الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء، بالإضافة إلى أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.