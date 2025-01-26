شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام بيراميدز بعد وصول البطاقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت أحقية السلوفيني نيجك جراديشار ، مهاجم الأهلى الجديد، فى المشاركة أمام بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم بالدورى المصرى، بعد وصول البطاقة الدولية له وقيده رسمياً فى قائمة الفريق الأحمر.

وكان النادى الأهلى واتحاد الكرة طلبا البطاقة الدولية للاعب من ناديه السابق فيهرفار المجرى، قبل أن تصل البطاقة ويتم تسليمها للنادى الأهلى وقيد اللاعب رسمياً فى القائمة، ليصبح من حقه المشاركة أمام بيراميدز، وبات القرار النهائى فى يد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

واستبعد كولر المهاجم الشاب سمير محمد من قائمة مباراة بيراميدز وكذلك أحمد نبيل كوكا بسبب عدم الجاهزية الفنية، كما يغيب عن قائمة الأهلي اللاعبين المصابين، وهم وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري ويوسف ايمن الذي تم إنهاء التعاقد معه، ومحمود كهربا وبيرسي تاو اللذين رحلا عن الفريق.