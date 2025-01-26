شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى بالصليبى تزيد فرص بقاء مصطفى الزناري فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

زادت فرص بقاء مصطفى الزنارى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الفريق، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثى بالرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يحدد مسئولو نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، مكان وموعد إجراء حمزة المثلوثى لاعب الفريق جراحة الرباط الصليبى، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعد إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه الماضية أمام مودرن سبورت بالدورى.

وتأتى إصابة المثلوثى لتزيد فرص بقاء الزنارى مع الزمالك، خاصة أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق لم يعد أمامه خيارات أخرى، حيث إن الفريق لم يعد به فى خط الدفاع سوى حسام عبد المجيد، وعمر جابر، بالإضافة إلى أحمد فتوح.

ورغم أن جروس وافق على رحيل مصطفى الزنارى عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى ظل عدم قناعته باللاعب، ومنح مسئولو نادى الزمالك الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوى أو تسويقه، إلا أن إصابة المثلوثى ستغير خطة جروس مع الزمالك، خاصة وأن الزنارى تلقى عرضا من الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوف زعيم الثغر، لذلك سيقوم جروس بإعادة تقييم اللاعب فور عودته من الإصابة التي يعانى منها، في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.