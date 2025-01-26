شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. الشحات وأفشة وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتحظى المباراة بأهمية خاصة للفريقين في ظل صراع شرس على صدارة الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكوناً من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - نيجك جراديشار

مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب، ونجح الاهلى في الفوز على بيراميدز ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى بنتيجة 3-2 و 1-0، كذلك، لم يحدث أي تعادل في آخر 7 مباريات بين الأهلي وبيراميدز، حيث فاز الأول 5 مرات والثاني مرتين.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.