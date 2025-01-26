شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونوران جوهر وأمينة عرفي يتأهلون لربع نهائي جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، وأمينة عرفي المصنفة السابعة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

فوز علي فرج على القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 7-11, 11-7, 11-6.

فوز نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 11-8.

فوز أمينة عرفي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 11-8.

هزيمة محمد الشربيني أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 2-11, 11-8.

هزيمة سنا إبراهيم أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-3.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.