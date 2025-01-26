شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاف على تعديل العقد يعرقل عودة سيد نيمار للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية دراسة من نادى الزمالك لقطع إعارة سيد نيمار لصفوف البنك الأهلى، وعودته مرة أخرى في ظل اقتراب رحيل البولندى كونراد ميشالاك، وقطع إعارته من نادى أحد السعودى، وهو ما رحب به مسئولي البنك.

وطلب سيد نيمار من الزمالك تعديل تعاقده قبل العودة وقطع إعارته، حيث أن قيمة عقده مع الفريق حاليًا 2 مليون جنيه، ويرغب اللاعب في تعديل العقد، أو الاستمرار في الإعارة لحين نهايتها.

ويمتلك نيمار عروضًا من أندية سموحة والاتحاد السكندرى للانتقال لاحدهم في الميركاتو الشتوى الحالي في ظل عدم مشاركته مع البنك الأهلى، وهو ما يبحث عنه اللاعب حاليًا.