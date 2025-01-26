شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأحد، فريق المصري، استعداداته لمواجهة إنبي في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الاثنين، على ستاد السويس الجديد، حيث يبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

ويعود محمود جاد حارس مرمى المصري، لحماية عرين الفريق البورسعيدي في الجولة العاشرة أمام إنبي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها وحرمته من المشاركة في اللقاء الماضي، بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة فاركو التي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.