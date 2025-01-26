شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لرحيل العامري فاروق نائب رئيس الأهلى السابق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الأحد الذكرى الأولى لرحيل العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 26 يناير 2024.

العامري فاروق من مواليد محافظة القاهرة فى الثامن من نوفمبر عام 1970، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ومشرفًا فى جميع المناصب الإدارية التى تولاها طيلة حياته.

كان نائب رئيس النادى الأهلى الراحل قد حصد العديد من الجوائز على مدار مسيرته، وتولى منصب وزير الشباب والرياضة في أغسطس عام 2012، وحتى يوليو 2013، وكان أول من يشغل منصب وزير الرياضة بعد فصلها عن وزارة الشباب.

لم يُلقب العامري فاروق بالمسئول العاشق للنادي الأهلي من فراغ، بل كان العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لسنوات، ودافع طيلة حياته عن القلعة الحمراء، حتى أصبح نائب رئيس النادي الأهلي في 2021.

كان العامري فاروق يتنقل من دولة إلى دولة وراء النادي الأهلي، لدعم ومساندة المارد الأحمر، وفي البطولات المهمة كان العامري فاروق أول المتواجدين جانب الفريق الأحمر.

ليس جديدًا على نائب رئيس النادي الأهلي حب القلعة الحمراء، حيث كان والده "فاروق العامري فاروق"، أحد أبرز الرموز داخل النادي الأهلي عبر تاريخه، وواحدا من الرجال المخلصين الذين كانوا في خدمة النادي الأهلي في أكثر من منصب، بالإضافة إلى كونه من عائلة تنتمي كل الانتماء إلى النادي الأهلي.

على الصعيد الاستثماري، نجد العامري فاروق رجل أعمال ومستثمرا ناجحا، حيث يمتلك العامري فاروق سلسلة مدارس خاصة بالإضافة إلى دار نشر "فاروق"، واختير كأفضل ناشر كتاب علمي وجامعي في مصر خلال عامي 2000 و2001.

حصل وزير الرياضة الأسبق، على وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين، بالإضافة إلى حصوله على جائزة رائد من رواد التعليم الخاص في عام 2004، مُقدمة من وزارة التربية والتعليم، وحصل على وسام التعليم ودرع التعليم في العام ذاته.

وحصل نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على جائزة الإبداع والتميز في مصر لعام 2002، مقدمة من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى العديد من التكريمات التي لا حصر لها.

بدأت قصة مرض العامرى فاروق عندما كان يتواجد داخل مقر النادي الأهلي، للقيام بمهام عمله الطبيعية، في يوم 7 نوفمبر 2023، وتعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة.

وتعرض العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي لجلطة في جزء معين من المخ، وهو أمر نادر الحدوث، وخضع للعديد من العمليات الجراحية، الأمر الذي جعل من المستحيل أن يجري أي عمليات جديدة، وهو ما صعب من حالته.

وأجرى العامري فاروق 8 عمليات خطيرة في المخ، منذ دخوله المستشفى في يوم 7 نوفمبر الماضي، وذلك للسيطرة على النزيف المفاجئ الذي تعرض له نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وفى 26 يناير 2024 رحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق عن دنيانا تاركاً خلفه ميراث رياضى مميز.