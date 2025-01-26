شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات متكافئة فى الجولة الـ19 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة عشرة لدورى المحترفين بإقامة 4 مباريات أخرى، حيث يستضيف ديروط صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة فريق السكة الحديد مودرن صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، في مواجهة يبحث فيها أيمن المزين المدير الفني للضيوف لاستكمال سلسلة الانتصارات، بعدما استطاع تحقيق الفوز في آخر مباراتين أدت إلى تقدمه خطوة في جدول الترتيب، في المقابل يحاول أبناء ديروط تحقيق الفوز من أجل الابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

كما يلتقى أسوان مع أبو قير للأسمدة في لقاء قوى يحاول فيه أبناء الجنوب استثمار الفوز الأخير خارج ملعبه على لافيينا للفوز والتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما يأمل محمد عطية المدير الفني لأبوقير لتحقيق الفوز، خاصة أنه يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

كما يواجه المنصورة صاحب المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة فريق لافيينا صاحب المركز الرابع عشر بنفس الرصيد في اللقاء الأول لمصطفى عبده كمدير فني لأبناء الأسيوطى بعد رحيل حسين شكرى.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة راية مع طنطا في لقاء يبحث فيه الفريقان عن الفوز من أجل الهروب من القاع.