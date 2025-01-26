شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات متكافئة فى افتتاحية الجولة الـ19 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دورى المحترفين بإقامة 8 مواجهات في الثانية ونصف عصرا، حيث يستضيف بروكسى صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة نظيره وادى دجلة المتصدر برصيد 38 نقطة في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الباحثين عن العودة للانتصارات وكسر سلسلة التعادلات الأخيرة، بينما يحاول أبناء دجلة لمواصلة الانتصارات للابتعاد بالقمة عن أقرب منافسيه.

كما يخرج كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة لمواجهة منتخب السويس صاحب المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة في لقاء قوى يسعى فيه أبناء الغريب عن الإنتصار للإبتعاد عن منطقة الخطر بعد تدعيم الصفوف، بينما يحاول أبناء الكهرباء لمواصلة سلسلة النتائج الرائعة للاقتراب من الثلاثة الكبار.

كما يستضيف وى صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة نظيره سبورتنج صاحب المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ، كما يخرج الداخلية لمواجهة بترول أسيوط.