الامارات | الجولة الـ 13.. ضباب يحجب رؤية «بطل الشتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين موعد الكشف عن هوية «بطل الشتاء» إلى المواجهة المؤجلة بين شباب الأهلي ودبا الحصن، بعدما واصل الشارقة انتصاراته على حساب الوصل، ليحتفظ بالصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر «فرسان دبي» الذي يمتلك فرصة انتزاع القمة.

ونجح الشارقة في كسر عقدة مبارياته في ملعب زعبيل التي ظلت تطارده نحو 11 موسماً، بتغلبه على «الإمبراطور» بهدف دون رد، بعدما كان آخر انتصار لـ«الملك» على هذا الملعب في موسم 2013-2014، وتحديداً في الجولة الأولى التي فاز فيها على الوصل، بهدف سجله المهاجم البرازيلي فيليبي غابرييل.

كما تمكّن شباب الأهلي من الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية، بفوزه على الجزيرة 2-1، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادلين.

عودة بني ياس

وكسر بني ياس صيامه عن الفوز الذي دام نحو 123 يوماً، وتحديداً منذ 20 سبتمبر الماضي عندما فاز على عجمان 3-1 في الجولة الثالثة، إذ تمكن من الفوز على كلباء بهدف نظيف، ليواصل نتائجه الإيجابية مع مدربه الروماني دانيل إيسايلا الذي نجح - في ولايته الثانية مع الفريق - في أن يتعادل مع الوصل دون أهداف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويبتعد خطوة كبيرة عن صراع الهبوط.

ذاكرة الانتصارات

وتمكّن العين من استعادة ذاكرة الانتصارات بعدما ظل محاصراً بالنتائج السلبية لثلاث جولات، إذ تغلب على النصر 4-1 في مباراة شهدت تألق المغربي سفيان رحيمي، الذي تمكّن من تسجيل أول ثنائية له هذا الموسم في مباراة واحدة، وهي الثنائية الرابعة له في الدوري، منذ أن التحق بصفوف العين، رافعاً رصيد أهدافه مع «الزعيم» إلى 33 هدفاً.

وتجاوز رحيمي رقم الأرجنتيني خوسيه ساندي الذي كان يحتل المركز الـ12 في قائمة هدافي العين في الدوري، وبات على بعد هدفين من معادلة رقم العاجي أبوبكر سانغو الذي يمتلك 35 هدفاً.

4 أندية تبتعد عن المنافسة

وابتعدت أندية الوحدة والنصر والجزيرة والوصل خطوة أخرى في سباق المنافسة على لقب الدوري، بخسارتها في الجولة الـ13، معلنة انحصار الصراع على اللقب بين الشارقة وشباب الأهلي.

وقاد المدرب الإيراني فرهاد مجيدي فريقه الجديد (البطائح) للفوز على مضيفه الوحدة، ليحقق «الراقي» الانتصار الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، كما قطع العين الخيط الرفيع الذي كان يربط النصر بالمنافسة، بعدما تغلب عليه برباعية.

وتقهقر الجزيرة للمركز السادس بعد خسارته من شباب الأهلي ليتجمد رصيده عند 21 نقطة، متخلفاً بفارق 13 نقطة عن الشارقة صاحب الصدارة، كما بقي الوصل (حامل اللقب) في المركز السابع برصيد 17 نقطة إثر خسارته من الشارقة.

أول خسارة بملعبه

واستقبل كلباء أول خسارة له على ملعبه هذا الموسم، حينما سقط أمام بني ياس بعدما خاض ست مباريات بلا خسارة، إذ فاز بثلاث وتعادل في مثلها، محققاً رقماً سلبياً آخر بعدم تسجيله أي هدف للمرة الأولى أيضاً، إذ سبق وأن أحرز 15 هدفاً في جميع المباريات التي جرت على ملعبه.

كما تعرض خورفكان للخسارة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه المواطن عبدالمجيد النمر أمام عجمان بهدفين دون رد، وهو الفوز الثاني على التوالي لـ«البرتقالي» في الدوري، في وقت تقلصت فيه حظوظ العروبة في البقاء بين مصافّ أندية المحترفين بتعرّضه للخسارة الـ12 هذا الموسم أمام دبا الحصن 1-2.

304 أهداف في 90 مباراة.. ولابا في الصدارة

رفعت الجولة الـ13 أهداف الدور الأول إلى 304 في 90 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 3.38 في المباراة الواحدة، بينما خرجت 43 مباراة بشباك نظيفة.

ومازال مهاجم العين لابا كودجو يحتفظ بصدارة هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً، مبتعداً بفارق خمسة أهداف عن مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، الذي يمتلك في رصيده 10 أهداف.

. الشارقة يكسر عقدة ملعب زعبيل.. و«فرسان دبي» لا يعرف طعم الخسارة.