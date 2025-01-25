صلاح يضرب هنري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لم يكن ممكناً لأي عربي عاشق للكرة العالمية أن يتخيل نجاح لاعب عربي في ضرب أرقام أسطورة فرنسا وآرسنال تيري هنري، ولكن هذا اليوم أتى بأقدام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبريميرليغ.

حيث يستمر النجم المصري في تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، سواء أكان ذلك من خلال أهدافه الحاسمة، أو تمريراته الدقيقة، أو تأثيره الكبير على فريقه.

وتقدم محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز على مر التاريخ بهدفه في الدقيقة 35 خلال مباراة ليفربول مع إيبسويتش تاون على ملعب أنفيلد الأحد.

وسجل صلاح هدفه رقم 176 في الدوري ليتقدم على تييري هنري (175) وهدف واحد خلف أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177).

ويملك محمد صلاح في رصيده بعد هدف اليوم 176 هدفًا، مقابل 175 هدفًا للنجم الفرنسي هنري.

وخلال 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، سجل النجم المصري هدفه رقم 19 بالمسابقة، وساهم بـ13 تمريرة حاسمة.

وفاز ليفربول برباعية على ضيفه إبسويتش تاون وعزز صدارته للدوري الإنجليزي وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 11 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع.

‭ ‬وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 35 من مسافة قريبة بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة.

وأحرز جاكبو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 و66

وقلص جيكوب جريفز الفارق لإبسويتش في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس. ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة منفردا بالصدارة.