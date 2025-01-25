الامارات | الفجيرة يكسب بالخمسة.. ويتصدر دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الفجيرة فوزاً ثميناً على ضيفه «غلف إف سي» 5-1، اليوم السبت، في الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرتقي إلى الصدارة بالمشاركة مع الظفرة والعربي برصيد 26 نقطة، فيما بقي رصيد «غلف إف سي» عند ست نقاط.

وسجل أهداف الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير هاتريك في الدقائق (35 و83 و92)، والغاني باسط سيدو (70)، والسنغالي إسماعيل سونكو (79)، بينما سجل هدف «غلف اف سي» البرازيلي رينر الفيس (40).

وفاز الظفرة على مضيفه مصفوت 2-1 رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، بهدفي الفائز ريان يسلم (30)، والفرنسي موهامد ياتارا (86)، بينما سجل لأصحاب الأرض المغربي حمزة الغطاس (66) ليتجمد رصيدهم عند 14 نقطة سابعاً.

وتغلب فريق غلف يونايتد على مضيفه «مجد» 2-1 ليصعد إلى المركز 12 برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد «مجد» عند ثماني نقاط في المركز 13، وسجل هدفي الفائز راشد فؤاد (39) والهولندي فيلادفيك (82)، ولأصحاب الأرض الإسباني مامور نيانج (14).