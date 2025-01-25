الامارات | شباب الأهلي يخمد "البركان".. ويبلغ نصف نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز شباب الأهلي أولى مقاعد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إثر تغلبه على عجمان 2-1، اليوم السبت على ملعب الشارقة.

ووجد شباب الأهلي صعوبات كبيرة في تهديد مرمى الحارس علي الحوسني خلال شوط المباراة الاول، بسبب التنظيم الدفاعي الجيد من جانب "البركان".

ولم تحضر الفرصة الأولى إلا مع الدقيقة 24 عن طريق بالا الذي سدد كرة قوية من على مشارف الصندوق وأبعدها حارس عجمان.

وتألق علي الحوسني من جديد عندما أبعد رأسية رينان فيكتور، بعد ركنية من كارتابيا، ليحافظ على نظافة شباكه.

وتابع شباب الأهلي محاولاته بعد الاستراحة، وأضاع كاسكارو فرصة لا تضيع بعد تمريرة من مؤنس دبور وضعته في مواجهة صريحه بالمرمى ليضعها بجوار القائم.

ولكن ماتيوس ليما تمكن من إنهاء معاناة شباب الأهلي بتسجيله هدف التقدم بعد متابعة لعرضية بالا "57".

وانتفض عجمان لينجح ليثري سيلفا من إعادة المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بفضل تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت على يسار الحارس "75"، بيد أن فرحة البرتقالي لم تدم لأكثر من دقيقتين، إذ أعاد مؤنس دبور التقدم مجدداً لمصلحة "فرسان دبي" بعد كرة عرضية لعبها ريكيلمي هيرنانديز، ليرتقي إليها ويضعها في زاوية صعبة على حارس عجمان "77".