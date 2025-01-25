الامارات | موعد قمة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.. بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطف مباراة القمة التي تجمع الأهلي ثاني الترتيب مع بيراميدز صاحب الصدارة الأضواء في الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يسعى الأهلي المتعثر في الفترة الأخيرة لاستعادة ثقة جماهيره، فيما يأمل بيراميدز في تعزيز موقعه في المقدمة ومواصلة حلم تحقيق اللقب لأول مرة.

وتنطلق الجولة العاشرة الأحد، وتتجه كل الأضواء إلى ستاد القاهرة الدولي حيث يستقبل الأهلي بيراميدز في مواجهة مرتقبة بين متصدري الترتيب (الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات).

واشتعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز داخل الملعب وخارجه منذ تغيير هوية نادي الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز في حزيران/يونيو 2019 بعد استحواذ المستشار السعودي تركي آل الشيخ على ملكيته في ظل نزاع شهير مع إدارة الأهلي وقتها.

وبالرغم من رحيل آل الشيخ عن إدارة بيراميدز التي يرأسها حالياً رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي إلا ان الخصومة بين الناديين لا تزال مستمرة، خصوصا بعد رحيل عدد من نجوم الأهلي مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي ومن قبل عبد الله السعيد إلى بيراميدز وسط ما وصف بأنه إغراءات مالية كبيرة.

وكانت آخر فصول الصراع في الموسم الماضي حين تصدر بيراميدز جدول الدوري لفترة طويلة قبل أن يخطف الأهلي القمة بفوزين متتاليين على بيراميدز ويحافظ عليها ليتوج باللقب.

وتأتي مباراة الأحد في ظل حالة من التعثر التي يعيشها الأهلي، حيث فقد الفريق 8 نقاط في 9 مباريات بالدوري هذا الموسم بعدما تعادل في 4، كان آخرها الأربعاء 1-1 مع فاركو بالإسكندرية، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز.

ولم يكن التعادل أمام فاركو إلا حلقة في سلسلة العروض المتذبذبة للأهلي، الذي خسر قبلها بأيام في القاهرة من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2-1 ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

وأدت هذه النتائج لحالة من الغضب لدى جماهير الأهلي، والتي عبرت عن عدم رضاها عن فشل إدارة الفريق في إبرام أي صفقات شتوية خصوصا مع الإصابات التي ضربت عدداً كبيراً من لاعبي الفريق أبرزهم الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم، بالإضافة لهداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي.

كما رحل عن الفريق هذا الشهر الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى قطر القطري، والمهاجم محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الاتحاد الليبي.

إدارة الأهلي تحركت متأخراً، لتعلن الجمعة عن ضم مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع المهاجم السلوفيني نيج غراديشار قادماً من فيهيرفار المجري في محاولة لحل الأزمة الهجومية التي ضربت الفريق. ولم يكشف الفريق الأحمر عن إمكانية مشاركة الثنائي الجديد أمام بيراميدز الأحد.

وقال مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر إن الإصابات أثرت بشكل كبير على نتائج فريقه الفترة الأخيرة، وأضاف "اضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين".

من جانبه، يعيش بيراميدز فترة جيدة، حيث ضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، واعتلى صدارة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية كان آخرها على زد بهدف.

ويأمل الفريق الذي حقق أول لقب في تاريخه بالتتويج بكأس مصر الموسم الماضي في مواصلة مشواره وتحقيق حلم الفوز بالدوري لأول مرة.

وقال الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز "أثبتنا أننا أحد كبار كرة القدم في إفريقيا حالياً، والآن الدور على مواصلة المشوار والمنافسة على لقب الدوري حتى النهاية".

وتشهد الجولة العاشرة مواجهة مهمة أخرى حين يستقبل الزمالك الجونة على ستاد القاهرة الإثنين.

وتراجع الزمالك للمركز الثالث بخسارته المفاجئة أمام مودرن سبورت بهدف الخميس، فيما تراجع الجونة للمركز الأخير في المسابقة بعدما خسر مبارياته الأربع الأخيرة ولم يحقق سوى فوز وحيد منذ بداية الدوري.

الزمالك لاستعادة نغمة الفوز

ويدخل الزمالك المباراة في ظل أزمات إدارية تطارد الفريق خصوصا فيما يتعلق بالتجديد لعدد من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وبالتحديد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" الذي تلقى عدة عروض للرحيل دون تحديد موقفه النهائي سواء بالتجديد أو الرحيل في الفترة الحالية. كما تأكد غياب لاعب الزمالك التونسي حمزة المثلوثي حتى نهاية الموسم بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة مودرن.

وقال السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك: "إصابة المثلوثي تسببت في ارتباك بدفاع الفريق. لا أعرف إذا كنا سنضم صفقات جديدة أو لا، وفي كل الأحوال علينا أن نواصل العمل بالعناصر المتوفرة لدينا حالياً".