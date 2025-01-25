بطولة انكلترا: ماريسكا يعتبر ان بالمر يستطيع القيام بنفس دور صلاح

الرياص - اسماء السيد - لندن : رأى الايطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشلسي الانكليزي، أنّ النجم الصاعد كول بالمر يستطيع أن يلعب الدور نفسه للنادي اللندني على غرار المصري محمد صلاح في ليفربول متصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأظهر بالمر (22 عاما) هدوءا يتخطى عمره عندما أنهى الـ"بلوز" سلسلة من خمس مباريات بلا فوز بتغلبه على ولفرهامبتون 3 1 الاثنين بفضل أدائه القيادي في خط الوسط في أواخر المباراة.

وقال ماريسكا الذي ينتظر فريقه مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي السبت "إنه (بالمر) يتحسن كثيرا ولكن ليس فقط من حيث عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وتابع "الشوط الثاني ضد ولفرهامبتون كان بالنسبة لي أحد أفضل اللحظات منذ وصولي إلى هنا. لقد أظهر شخصيته وكان يطلب الكرة في أي لحظة يحتاجها الفريق.

"ليفربول عندما يمر بلحظة (صعبة) يطلب صلاح الكرة. أرسنال عندما يواجه بعض المشاكل يطلب (مارتن) أوديغارد الكرة.

وأردف "نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين عندما نكون في بعض اللحظات الصعبة، الذي يلجأ إلى زملائه ويقول +أعطوني الكرة، لا تقلقوا، سأكون المسؤول+".