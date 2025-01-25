"أن بي ايه": سيكسرز ينهي مسلسل هزائمه ويتخطى كافالييرز المتصدر

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تألق بول جورج وتايريز ماكسي بتسجيلهما 59 نقطة معا لينهي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز سلسلة من سبع هزائم متتالية بفوزه على كليفلاند كافالييرز صاحب أفضل سجل في الدوري 132 129 الجمعة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ودك جورج سلة منافسه بست ثلاثيات في طريقه لانهاء المباراة بـ 30 نقطة فيما أنهى صانع اللعب ماكسي اللقاء بـ 29 نقطة ليمنحا فريقهما المتعثر فوزا هو بأمس الحاجة اليه.

ودخل فيلادلفيا الى المباراة عقب سلسلة من الهزائم أدت الى ابتعاده عن المراكز المؤهلة الى الادوار النهائية "بلاي أوف" في المنطقة الشرقية حيث يملك 15 انتصارا و27 خسارة.

دخل سيكسرز الى المباراة على خلفية خسارة قاسية امام دنفر ناغتس خارج أرضه 144 109 الثلاثاء.

وقال مدرب سيكسرز نيك نورس "إنها عودة جيدة. في بعض الأحيان تحدث مثل هذه المباريات"، في إشارة إلى الهزيمة الأخيرة أمام دنفر.

وأضاف "قلت حينها إنني لا أعتقد أن ذلك كان مؤشراً على أدائنا كفريق. لقد استجاب اللاعبون. لقد تدربوا بشكل جيد أمس، واستعدوا بشكل رائع الليلة ولعبوا بشكل جيد حقًا.

وتابع "لقد ساهم الجميع الليلة، كل اللاعبين الذين شاركوا قدموا مساهمة".

وشهد اللقاء تقاربا شديدا بين الفريقين حيث تبادلا التقدم 30 مرة قبل أن تجنح الافضلية لمصلحة سيكسرز في الدقائق الاخيرة بعد انتزاعه التقدم بفارق ثماني نقاط من خلال سلة ثنائية لجورج قبل دقيقة و26 ثانية على النهاية.

لكن كليفلاند عاد مجددا ليقلص الفارق الى نقطة واحدة قبل 12 ثانية من النهاية بفضل ثلاثية تاي جيروم.

ونجح ماكسي في طمأنة أصحاب الأرض من خلال أربع رميات حرة ليؤكد فوز فريقه.

وقال ماكسي بعد المباراة "لقد وجه لنا دنفر لكمة قوية، لكننا كنا نلعب بشكل جيد قبل ذلك. لم نتمكن من إنهاء المباراة سابقا. لقد نجحنا الليلة في حسمها وكان ذلك جيدًا بالنسبة لنا".

كذلك، تخطى أربعة لاعبين آخرين من سيكسرز عتبة العشر نقاط، حيث أسهم كيلي أوبر جونيور بـ 22 نقطة مع 13 متابعة وثلاث كرات مسروقة.

من جانب كليفلاند، كان دونوفان ميتشل أفضل مسجل بـ 37 نقطة وأضاف اليه جيروم 33 نقطة وداريوس غارلاند 26.

من جهة أخرى، أسقط ممفيس غريزليز نظيره نيو أورليانز بيليكانز 139 126، ليحقق الأول فوزه الخامس تواليا ويرفع رصيده الى 30 فوزا و15 خسارة.