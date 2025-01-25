شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي خارج قائمة الأهلى أمام بيراميدز وأشعة جديدة على الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

خرج الفلطسينى وسام أبو علي مهاجم النادى الأهلى من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسري مارسيل كولر الذى سيعلن اليوم قائمة المارد الأحمر للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً وذلك بسبب الإصابة.

ورفض الجهاز الطبى للأهلى فكرة الاستعانة بالمسكنات لعلاج الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل اللحاق بمباراة بيراميدز فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الطبى، أن وسام أبو علي لن يكون جاهزا للمباراة وحال المُجازفة به ستتفاقم إصابته بعدما تعرض اللاعب لشد عضلى قبل مواجهة فاركو التى أقيمت أمس الأول، الأربعاء، فى الدورى وحرمه من المشاركة فى اللقاء الذى تعادل فيه الأهلى بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يخضع وسام أبو على لأشعة جديدة على العضلة الخلفية للوقوف على تطورات تعافيه من الشد العضلى.

ونفى مصدر بالنادي الأهلي وصول عروض رسمية خليجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر: نُتابع وسائل الإعلام تتحدث كثيراً عن عروض خليجية وأوربية لضم وسام أبو علي لكن الأهلي لم يتلقى أي عرض بشكل رسمي، موضحاً أن فكرة بيع وسام في يناير الجاري أو مع نهاية الموسم الحالي صعبة إن لم تكن مستحيلة.

وواصل: نعاني منذ فترة من عدم تواجد مهاجم قوي ومُتميز بحجم وإمكانيات وسام أبو علي الذي يتألق مع الفريق لذا سيكون من الصعب التفريط فيه لاسيما في ظل الارتباطات القوية والمُتتالية أمام الأهلي هذا الموسم وأخرها كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً بأمريكا الصيف المقبل.

وتأتي تأكيدات المصدر الأهلاوي بعدما كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عرض ضخم على طاولة النادي لبيع وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وإنتقل وسام أبو علي إلى الأهلي في الشتاء الماضي، قادمًا من سيريوس السويدي ، وذكرت صحيفة تيبسبلادت الدنماركية أن وسام مطلوبًا من أندية كبيرة، في أوربا وقطر وهي عروض تصل إلى ضعف العرض الذي دفعه الأهلي لشراء اللاعب من سيريوس الشتاء الماضي.

ويعاني وسام أبو علي من شد عضلي حرمه من مباراة فاركو التي أقيمت الأربعاء الماضي بالدوري التي تعادل فيها الأهلي 1-1 كما سيغيب بسببه عن مباراة بيراميدز بعد غد، الأحد، في الجولة العاشرة للدوري.