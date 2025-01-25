شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية اليوم لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته اليوم السبت لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الرابعة عصر غداً الاحد، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى.

ويخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق ، ويغيب عن القائمة محمد حسن لاعب وسط الدراويش بسبب الايقاف.

وحصل محمد حسن على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.

وحرص حمد إبراهيم على دراسة الاتحاد بشكل تفصيلى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى زعيم الثغر من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزا مهما على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفلسطيني خالد النبريصى الذى دشن أول أهدافه في الدورى مع الدراويش، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها.