شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يعلن التعاقد مع زيزو ليبدأ كتابة التاريخ فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 25 يناير 2019، أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعاقده مع أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب نادي موريرينسي البرتغالي في صفقة انتقال مجانية، ليصبح اللاعب أهم لاعبى خط الوسط فى الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء.

وكشف وقتها أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة في نادي الزمالك إتمام الصفقة "بناءً على طلب كريستيان جروس المدير الفني للفريق" أنذاك.

بدأ أحمد سيد زيزو مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادى الأهلى، لكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا صعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادى دجلة.

وبدأ زيزو مسيرته مع فريق وادي جلة للشباب، قبل أن ينتقل لفريق ليرس البلجيكي عام 2013 ويستمر مع الفريق حتى 2017 لحين الانتقال لفريق ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة.

ومن ناسيونال، عاد زيزو إلى ليرس، قبل أن ينضم إلى موريرينسي البرتغالي ويشارك فى 31 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا واحدا، قبل أن يفشل في العودة لفريقه بسبب مشكلة التأشيرة.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 248 مباريات مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها فى تسجيل 82 هدفاً وصنع 66 هدفاً، وحصد زيزو ستة بطولات هى الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلى مرة والكونفدرالية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين.

عانق زيزو الشباك للمرة الأولى بقميص "الفارس الأبيض" في مناسبة استثنائية للغاية، تحديدًا في نهائي الكونفدرالية، بركلة الترجيح الحاسمة أمام نهضة بركان في ملعب برج العرب.

بمرور الأيام، تحول زيزو إلى نجم الشباك الأول في الزمالك بدون منازع، بأداء ثابت جعله دعامة لا تقبل النقاش حتى مع تعاقب مختلف الأجهزة الفنية.

كسب زيزو قلوب جماهير ميت عقبة بعدما رفض الرحيل في 2022، رغم وجود عرض قطري قيل إنه بضعف راتبه، وآثر تجديد تعاقده والاستمرار في كتابة التاريخ مع الكتيبة البيضاء.

رغم مرور الزمالك في السنوات الأخيرة بلحظات من الانهيار وأخرى من الانتصارات، كان الشيء الثابت الوحيد هو ما يقدمه "زيزو" من مستويات أقل ما توصف بالمذهلة.

وعلى المستوى الدولي شارك زيزو مع منتخب مصر فى 44 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح فى تسجيل هدفين.