شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم البرازيلي إيفرتون وظهور لاعب أجنبي جديد والان مع تفاصيل الخبر

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن ضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب نادي أوسترافا التشيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري رغم أن مسئولو القلعة الحمراء كانوا قد قطعوا شوطاً كبيراً في طريق المفاوضات مع اللاعب وناديه التشيكي، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الخلافات المالية بجانب عدم حماس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للصفقة تسبب في تجميد المفاوضات خاصة مع ظهور لاعب أجنبي أخر تم عرضه على كولر ووافق الأخير بشدة عليه ويتم التفاوض معه حالياً للتعاقد معه.

وشدد المصدر على أن ضم البرازيلي إيفرتون سيكون صعب للغاية في ظل المستجدات الجديدة ، وسيكون هناك بديل أجنبي أفضل منه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أواخر يناير الجاري.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيضم لاعب أجنبي بعدما تم حسم صفقة اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري بشكل رسمي حيث أنهى الأهلي جميع إجراءات التعاقد معه خلال الأيام الماضية، وحصل الأهلي على توقيع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري وسيحصل ناديه المجري علي مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين، فيما سيحصل اللاعب السلوفيني على قرابة الـ800 ألف دولار في الموسم.

ويبلغ جراديشار من العمر 22 عاما ويلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ، وشارك مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين .

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف ، وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.